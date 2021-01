’Zorg om ’Trumpisme’’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een telefoongesprek met de tweede man van de staat Georgia, Brad Raffensperger, geëist dat deze genoeg stemmen zou vinden om hem aan de overwinning in die staat te helpen (Tel. 4/1). Dat er zulke types als Trump rondlopen hoeft niemand te verbazen. Wat echter zorgelijk is, is dat er zo velen zijn die aan zo’n individu hun stem gaven en zelfs een tweede keer hebben gegeven.

Henk Versteeg, Nunspeet