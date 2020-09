’Waarom steeds op de pof leven?’

Ik begrijp dat deze meneer heel vaak rood stond. En inderdaad gaat je inkomen achteruit bij pensionering. Te verwachten is dus dat meneer nog vaker, of altijd rood zal staan. Conclusie: hij leeft op de pof. Als die meneer dood gaat kan de bank misschien naar het geld fluiten. Een procedure is misschien duurder dan de hoeveelheid geld dat hij rood staat.

Banken moeten mensen niet uitzuigen, maar tegelijkertijd is een bank geen liefdadigheidsorganisatie. De nette klanten moeten uiteindelijk betalen voor de minder nette klanten. Waarom zou meneer steeds op de pof moeten leven?

Mirta Haan