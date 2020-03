Brief 1 ’Corona kantelpunt voor thuiswerken’

Winkels worden compleet leeggeplunderd. Bonen, aardappels, rijst en pasta, stapels worden er meegenomen. Om al dit eten na gebruik te verwerken, wordt er ook nog eens karren vol toiletpapier ingeslagen. Bedrijven nemen massaal maatregelen. Thuiswerken is hierin cruciaal. Wat blijkt, de eerste dagen is gebleken dat het verkeer doorstroomt, bijna geen file meer. Corona komt binnen en zie de wegen zijn vrij te berijden. Wordt het coronavirus een kantelpunt in het denken van de mensheid? Wellicht hoeven met niet meer massaal om 08.00 uur bij het kantoor te zijn. Veel kan geregeld worden via digitale snelwegen. Week thuiswerken en week op het werk. Gaat corona het ei van Columbus worden voor de filedruk? We gaan het zien.

Marcel Brouwer, Culemborg

