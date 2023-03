’ECB-aanpak maakt euro instabiel’

Tegelijkertijd wordt hierdoor de aandelenmarkt (kunstmatig) afgeremd in een reële economie die relatief goed ’draait’. Tel daarbij op de jarenlange buiten hun mandaat liggende opkooprogramma’s.

Verwonder u vervolgens niet dat zowel de euro, het banksysteem, en in het verlengde de EU zélf, door deze voortdurende manipulaties van de ECB op drijfzand is gebouwd. Terwijl een 'stabiele gezamenlijke munt' ooit de reden was voor de EU-opzet. Is dit ' one size fits all' denken tóch een utopie gebleken, of is de ECB gewoon niet berekend op haar taak?

M. Harks