’Zet commerciële beveiliging in bij voetbal’

In de voetbalwereld worden miljoenen verdiend, de politie wordt betaald uit belastingen. Voetbal is een en al commercie, elke ander bedrijf of organisatie zou moeten betalen voor zijn beveiliging dus waarom de voetbalwereld niet? Nog beter is dat de voetbalorganisaties commerciële beveiliging inzetten, dan kan de politie taken uitvoeren die de burger dienen en waar ze nu geen tijd voor hebben.

Dat voetbal de maatschappij dient is een kul argument, een groot deel van de bevolking interesseert voetbal geen bal!

M. van Slee,

Scherpenzeel