’Website voor restvaccins goed initiatief’

Geweldig dat de mensen, die nog niet aan de beurt zijn, zich kunnen laten inenten, en er zo geen kostbare vaccins verloren gaan. Helaas. de azijnpissers van het ministerie van VWS vinden het geen goed idee, omdat de vaccins van het RIVM zijn, en het niet aan anderen is om de middelen te verdelen.

Als het ministerie zijn werk goed gedaan had, en niet achter de feiten aan gelopen had, hadden al veel meer mensen gevacineerd kunnen zijn. Om zo’n goed initiatief zo door het toilet te spoelen, niet te geloven. Je zou haast denken dat ze jaloers zijn dat ze zelf niet op het idee gekomen zijn, maar ja, dan moet er weer een commissie ingesteld worden die de website moet doorlichten, en dat duurt dan wel even, en gaan ze gegarandeerd over het budget heen.

Dit kost geen geld en is toch fantastisch, omarm dit idee en laat eens een keer de regeltjes los. Het vaccin is legaal, is goedgekeurd en het wordt niet weggegooid, dat scheelt ook weer een hoop geld.

Mevr. L. van Kasteren, Zoetermeer