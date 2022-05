Israël moet nu wel stelling nemen tegen Rusland

Premium Verhalen achter het nieuws

Marits vader zat in Jappenkamp: ’Uit liefde vertelde hij niet over de gruwelijkheden’

Eugène Bakker was getuige van de gruwelijkste fusillades en martelingen in een interneringskamp in Nederlands-Indië tijdens de oorlog. Dochter Marit Buur vond de memoires van haar vader na zijn overlijden en besloot ze te bewerken tot een boek.