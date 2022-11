Premium Het beste van De Telegraaf

Ik werd een niet-begrijper ’Klimaatbeheersing’ vervangt burger

Door leon de winter Kopieer naar clipboard

Veel van wat momenteel plaatsvindt, begrijp ik niet. Wat ik wel begrijp is: dit ligt aan mij. De meeste media en de meeste politici begrijpen wel waarom allerlei essentiële activiteiten in ons land zoals landbouw, huizenbouw en wegenbouw moeten worden ingeperkt of zelfs verboden. Anders dan ik begrijpen zij dat, wanneer het gaat om bijvoorbeeld stikstof, de ene deskundige wel in de media aan het woord komt en de andere niet.