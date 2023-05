Stem op Erdogan toont falende integratie

Premium Het beste van De Telegraaf

Het is onbegrijpelijk dat zoveel Turken, zowel nieuwkomers als derde en vierde generaties, in België en Nederland massaal op Erdogan stemmen. Maar ze wonen hier. Hun kinderen gaan hier naar school. Zij weten hoe alleenheerser Erdogan in elkaar zit en hoe zijn waarden en acties lijnrecht tegenover de onze staan. Waarom hem dan toch steunen?