’Neem je eigen afval mee’

Het ziet er allemaal zo leuk uit, de Canal Parade 2019 om terecht respect af te dwingen voor hun boodschap. Ongelofelijk rechtschapen als we zijn, feesten wij daarop. ’The day after’, het resultaat.

Hun respect voor onze omgeving is een geheel ander verhaal. Op zondagochtend stinken nisjes naar pis, allerlei onverteerbaar afval ligt op straat en in het Amsterdamse water. De muziek dreunt nog na. Onze leefomgeving weer even verpest. Even wat belastingcentjes en CO2 onvriendelijke maatregelen inzetten en de troep is weer opgeruimd, ‘who the fuck cares’.

We hebben onze mond vol over het klimaat en milieu, over allerlei groepen, die meer rechten claimen en bovenal wat juist anderen moeten bijdragen voor een betere wereld.

Maar als het puntje bij paaltje komt zijn degene die dit het luidste schreeuwen te beroerd om hun eigen afval netjes mee te nemen of op de daarvoor bestemde plaatsen achter te laten.

Hoe moeilijk kan dat zijn?

Paul Bohte, Amsterdam