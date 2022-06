’Plannen Timmermans in de ijskast’

Johanna Lanting hoopt toch echt dat de Europees Parlement standvastig blijft om de plannen van Timmermans om verwarming en benzine extra te belasten in de ijskast zet.

Dat is voor de burger op dit moment niet te betalen. Dat moet ook niet voor bedrijven, want die berekenen de prijzen wel door aan de burger. Schuif klimaatdoel 2030 even door naar 2035. Geef de burger wat adempauze. Is de EU bang dat bedrijven Europa uitvluchten? Dat doen ze evengoed wel door de extreme plannen van EU.

Johanna Lanting