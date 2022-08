’Wereld wacht veel meer dan moordaanslagen’

Binnenland

Alles wijst op brandstichting islamitisch centrum Veldhoven

De brand afgelopen nacht in een gebouw van de stichting Islamplanning in het Brabantse Veldhoven is zo goed als zeker aangestoken. Daar gaan politie en brandweer vanuit. Er is alleen materiële schade. Het gebouw is nog niet in gebruik, maar wel al ingericht en de schade is groot. „We doen forensisch...