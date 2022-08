’Excelsior morele koploper’

Voetbal

Pelova sluit buitenlandse interesse in de wind en blijft Ajacied

Victoria Pelova heeft ondanks interesse van buitenlandse clubs haar aflopende contract bij Ajax verlengd. De 23-jarige Pelova, international van Oranje, speelt daardoor ook komend seizoen in Amsterdam. Ajax nam Pelova in 2019 over van ADO Den Haag.