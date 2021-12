Wie helpt werkgevers uit droom?

Binnenland

’Bevolking naar twintig miljoen’

Twintig miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde: volgens het CBS is dat binnen veertig jaar realiteit. De bevolkingsgroei in Nederland trekt weer aan en al in 2025 tikken we een inwonertal van 18 miljoen aan. Dat komt vooral door immigratie, die de komende jaren waarschijnlijk verder gaat to...