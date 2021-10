De Kwestie: ’Kabinet moet oppassen met nieuwe maatregelen: ’We zijn er klaar mee’’

Reageerder Andre_van_rossum denkt dat de tweedeling in Nederland toeneemt als er nog meer maatregelen zullen volgen: „Hardwerkende burgers die ten onder gaan aan stijgende lasten en regeldruk versus een onmenselijk wrede overheid.”

Volgens RO-NV is het niet eerlijk dat er nieuwe maatregelen komen. „We zouden immers de vrijheid terugkrijgen als we gevaccineerd waren!”

Een andere reageerder snapt dan weer niet waarom er zoveel weerstand is tegen nieuwe maatregelen zoals het dragen van een mondkapje in openbare ruimtes. „Zie het als een leuke accessoire. Maar koop dan ook een leuke. Geen blauwe maar met een statement. Zeker nu. Halloween, je kunt overal wel moeilijk over doen”, zegt Charquin. Rik60 is het met Charquin eens en denkt dat de Nederlandse samenleving nieuwe coronamaatregelen wel aan zal kunnen. „Wij zijn wel gesteld op onze personal space. Nu hopen dat anderen dat dan ook respecteren.”

’Niet ernstig genoeg’

Reageerder Berexstone vindt de coronacrisis „niet ernstig genoeg” om strengere maatregelen te rechtvaardigen. „Het volk wordt sociaal-maatschappelijk gewurgd, murw geslagen. Bedrijven gaan failliet. De overheid dient zich te realiseren dat het virus er nu eenmaal is en dat de maatregelen er niet voor zorgen dat het SARS-CoV-2 virus verdwijnt. Ook niet na de honderdste golf en vierhonderdduizendste spuiten.” Berexstone denk dat het beter is het virus z’n gang laten gaan. „Zo ontwikkelen de meeste mensen een goede kruisimmuniteit en een krachtige auto-immuniteit. Het virus zal vanzelf afzwakken.”

Een lezer die reageert onder de veelzeggende naam Laat maar ziet het somber in. „Ik heb hier geen zin meer in, mondkapjes en andere onzinnige maatregelen. Corona gaat waarschijnlijk toch nooit meer weg.” Daar denkt reageerder Ast dan weer heel anders over: „Als iedereen zich aan de maatregelen houdt , zijn we heel snel van dat virusgedoe af. Een mondkapje, de QR-code: het is echt niet zo vreselijk hoor. Hou nou gewoon eens op met dat gezeur en doe wat je gevraagd wordt.”

Marika2019 legt de schuld van eventuele nieuwe maatregelen bij mensen die nog niet gevaccineerd zijn „Er liggen vooral anti-vaxxers op de ic’s. Dat is een eigen vrije keuze en verantwoordelijkheid. Door hun wordt de zorg voor andere ernstig zieken, die buiten hun eigen schuld zorg nodig hebben, afgeschaald. Dat duurt nu al 1,5 jaar. Ik wil geen beperkingen meer, doordat anti-vaxxers de keuze maken die ze maken.” Daar sluit Qeter zich bij aan: „Zonder 15% wappies waren er nu misschien geen maatregelen nodig...laat je prikken”.

De meeste reageerders zijn dus duidelijk klaar met de coronacrisis en hopen dat het kabinet niet met nieuwe maatregelen komt. Zoals Klaas the Boss het zegt: „Het duurt gewoon te lang.”