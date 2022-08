’Overheid naïef over veiligelanders’

Dat zij niet richting landen gaan waar duidelijk meer ruimte is en mogelijkheden om een nieuw bestaan op te bouwen maar juist ons land prefereren, dat had allang argwaan moeten wekken. Maar de naïviteit, goed gelovigheid en desinteresse vieren hier hoogtij. Als het kalf verdronken is ... Dan dempt men de put, maar daarvoor is het ook al te laat!

Marijke Schmid, Lansingerland