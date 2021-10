Premium Het beste van De Telegraaf

Armoede dreigt, dus hier komt heisa van

Door Rob Hoogland Kopieer naar clipboard

Hoogste tijd voor een nieuwe Lou de Palingboer. Ik meld mij als gegadigde. Weet je wat, ik doe meteen ook een onheilsprofetie: het zal straks in dit land, als het zo doorgaat, danig uit de klauw lopen. Zelfs dit nauwelijks in beweging te brengen volk komt massaler dan ooit in opstand. En vermoedelijk niet alleen in het stemhokje.