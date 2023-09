Maar toen, met de bagage al in de kofferruimte en wij startklaar, kwamen wij tot de ontdekking dat de auto niet van plan was ons te vervoeren.

Snel gebeld naar onze autovakmeester Marco Groen in Dirkshorn, waarvan de baas in hoogsteigen persoon, ondanks de drukte in zijn bedrijf, meteen te hulp schoot. Hij bestelde een juiste accu en voorzag onze auto van een tijdelijke accu. Hierdoor konden wij zonder problemen op weg.

Dat vinden wij een compliment waard!

Marja van der Graaf, Tuitjenhorn