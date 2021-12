Zo zouden ’de ongevaccineerden de nieuwe Joden zijn, de wegkijkende uitsluiters de nieuwe nazi's en NSB’ers’. Niet zo gek dat joodse belangenorganisaties een kort geding tegen hem aanspannen en eisen dat hij de berichten op sociale media moet verwijderen. Want Baudet verspreidt weer eens, zoals Trump in zijn beste dagen, nepnieuws. Grootse verschil is natuurlijk dat de Joodse bevolking geen enkele keuze had, onmenselijk werd behandeld en letterlijk naar de slachtbank werd gevoerd. De ooit zo bewierookte Baudet radicaliseert steeds meer en is letterlijk van het padje geraakt. Niet zo vreemd dat steeds meer mensen hem de rug toekeren en mijden als de pest.

Bas Overmars, Amsterdam