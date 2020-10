’Stel boycot in tegen Erdogan’

Macron kondigde afgelopen week stevige maatregelen aan tegen de extreem islamitische groeperingen in zijn land. Dat had natuurlijk al veel eerder moeten gebeuren, ook hier in Nederland, maar hier weten we het niet eens voor elkaar te krijgen om een school te sluiten waar aantoonbaar haatpredikers hun werk kunnen doen.

En dan is daar ineens president Erdogan die de in Frankrijk genomen maatregelen een aantasting vindt van de godsdienstvrijheid en terloops ook nog een bevriend staatshoofd zwaar beledigt. Als we dit op zijn beloop laten stemmen we blijkbaar in met de standpunten van deze islamfanaat. Mochten wij vinden dat dit inderdaad onder godsdienstvrijheid valt dan is er duidelijk iets mis met het artikel in de grondwet waar dit allemaal staat beschreven. Dat moet nodig eens op de schop, ook om andere redenen.

Er geldt in ons land een strikte scheiding tussen kerk en staat, maar ik krijg steeds vaker de indruk dat deze regel niet aan iedereen besteed is. Om een duidelijk signaal af te geven naar Turkije stel ik voor om voorlopig alle diplomatieke betrekkingen op te schorten totdat president Erdogan zijn welgemeende excuses heeft aangeboden.

W. Soethoudt, Hillegom