Column Eddy Terstall De Japanse schuifdeur ging open en dicht, maar waar was het slot?

Eddy Terstall

Marokko won van Spanje op het WK voetbal en voor de derde keer waren er rellen in verschillende Europese steden. Grote voetbalgebeurtenissen brengen vaker vernielingen met zich mee. Ajax- en Feyenoordsupporters hebben regelmatig hun steden toegetakeld wanneer de gemeenten zo onverstandig waren om de inhuldigingen in het centrum te plannen. We kunnen ons ook de stammenoorlogen herinneren op de eindtoernooien in Frankrijk, waarbij legers Duitse, Engelse, Russische en Poolse hooligans betrokken waren.