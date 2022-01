’Ga eerst maar eens naar Groningen’

Als we al die verhalen horen of zien is dit hard nodig. Mensen in een lang rij om eigen geld te innen is om te huilen. Nederland vraagt ook meer ondersteuning: chaos in mediawereld, woningnood, zorgtekort, armoede heerst, boer zijn lukt bijna niet, horeca ziet het niet meer zitten, bedrijven in wanhoop en scholen open en dan weer dicht .

Dit is lang niet alles, maar wel is het de positie van de regering om in te ga aan 't werk en de rest van Europa bemoeit zich maar met Oekraïne. De coronaoproep: ’blijf thuis’ geldt nu hiervoor!

Cas Heijenk - Caspers,

Sleeuwijk