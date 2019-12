Stelling: Boeren moeten stoppen met acties

Het Landbouw Collectief en het kabinet zijn tot een deal gekomen over de aanpak van de stikstofcrisis. De onderlinge afspraken moeten voor rust zorgen in de sector. Toch gingen de aangekondigde acties gisteren gewoon door. Is het terecht dat de boeren het er niet zomaar bij laten zitten of is het nu echt genoeg geweest?