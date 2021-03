’Merendeel jongeren solidair met ouderen’

Laten we realistisch zijn en er niet omheendraaien, een grote minderheid onder de jongeren is niet solidair met de ouderen als het om corona gaat. Dat zagen we de afgelopen dagen in de parken. Toch is het merendeel van onze jongeren naar mijn vaste overtuiging dat wél!

Helaas betekent dat, door het gedrag van een egoïstische minderheid, waaronder ook vaccinatieweigeraars, het virus langer onder ons zal zijn, met ernstige gevolgen voor de ouderen. Immers die worden getroffen.

Hugo Pronk, Amsterdam