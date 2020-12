Het is weer voorbij en wat ben ik toch blij dat ik jullie land kan verlaten. Ooit was het gastvrij, maar deze negorij wordt nu beheerst door fanaten. Niets ontziend ben ik ontvriend, ze nemen mij op de korrel. Schenk mij maar in Piet, ik heb het verdiend. Een wijntje, een borrel: mij dondert het niet.