’Meer duidelijkheid nodig over pensioenen’

Het stikt in Nederland werkelijk van de deskundigen die ons haarfijn kunnen uitleggen hoe en in welke mate het coronavirus terug kan komen. Wat ik mij echter steeds meer afvraag is waarom we zo weinig pensioendeskundigen hebben.

We weten wat er in de pensioenpot zit, we weten wat er jaarlijks aan premie wordt gestort, we weten hoeveel deelnemers er zijn en wanneer deze met pensioen gaan, we weten wat deze mensen gaan ontvangen en we weten statistisch wanneer pensioenontvangers overlijden. Daarnaast weten we bij benadering wat beleggingen gemiddeld opbrengen. Toch is er blijkbaar geen mens in Nederland in staat is om het nieuwe pensioenakkoord zo in elkaar te zetten dat het begrijpelijk is en voor voldoende draagvlak zorgt.

Voor miljoenen mensen is het cruciaal dat er nu eens duidelijkheid komt wanneer er bijvoorbeeld weer eens geïndexeerd kan worden, maar verantwoordelijk minister Koolmees is slechts in staat om een draak van een pensioendeal neer te leggen, vol met losse eindjes en onzekerheden.

Dit moet en kan absoluut beter, de FNV moet niet eerder tekenen voordat er wel meer duidelijkheid is en er dus voldoende argumenten zijn om een nieuw pensioenakkoord wel in te voeren.

Jan Pronk, Beverwijk.