’Op naar één loketsamenleving’

Zo moet een nieuwe wet er voor zorgen dat verpleegkundigen niet 40% van de tijd met administratieve taken bezig zijn, maar waar ze voor aangenomen zijn: patiënten helpen. En dit geldt ook voor huisartsen en voor ontelbare andere beroepsgroepen. Natuurlijk is het belangrijk om de privacy van mensen te waarborgen en ongelukken zo veel mogelijk te voorkomen. Maar door al die regelgeving verliezen we de memselijke maat uit het oog. Met als gevolg dat er 6 loketten en tig hulpverleners zijn om mensen die in de shit zitten te helpen. Hou het simpel en hef al die overbodige loketten op. Ik zeg op naar minder regeldruk en één loketsamenleving!

Bas Overmars, Amsterdam