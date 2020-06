’Beeldenstorm anno 2020’

Woede-aanvallen en het zinloos slopen van beelden hebben geen zin. De standbeelden zouden juist duidelijk moeten maken hoe in het verleden is omgegaan met de mensen en hoe wij nu met elkaar omgaan. Wat onze voorouders hebben misdaan kan ons nu niet worden aangerekend. De slavenhandel is natuurlijk al helemaal niet goed te praten. Ook nu nog komt dwangarbeid, slavernij nog steeds voor. Dat zou aangepakt moeten worden. Maar het hysterisch en ongecontroleerd slopen en beschadigen van de beelden in de vorm van beeldenstorm heeft geen zin. Een dialoog over discriminatie in welke vorm is vele malen beter.

Wim Hoorn