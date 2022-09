Brief 1: ’Duurder kaartje jaagt reiziger trein uit’

Premium Carrière

Cao NS op transgendertoer: transseksuelen mogen op verlof voor transitie

NS geeft zijn personeel in de nieuwe cao niet alleen een slordige tien procent meer loon, maar ook de mogelijkheid om aan transgender personeel verlof toe te kennen wanneer zij in transitie gaan. De spoorwegen zijn niet de eerste werkgever met een speciaal daarvoor in het leven geroepen verlof, maar...