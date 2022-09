’Duurder kaartje jaagt reiziger trein uit’

Premium Financieel

Nederland valt uit top vijf beste pensioenlanden

Wie dit jaar met pensioen gaat, kan het beste in Noorwegen wonen, en anders wel in Zwitersland of IJsland. Nederland staat niet langer in de top vijf, maar zakt drie plaatsen omlaag naar de achtste plek wereldwijd. Maar voor alle landen geldt dat 2022 het slechtste jaar ooit is, om met pensioen te g...