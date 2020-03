Brief 1 ’Niet op de man spelen’

Daarbij is het wel de kunst kritiek op het onderwerp te uiten zonder veroordeling van de persoon die de mening uit. Want het is niet de kritiek die mensen boos maakt maar de veroordeling. Het op de man spelen is plat en dat lokt wederom platte reacties uit. Helaas wordt deze woordkeuze ook maar al te vaak door politici gebruikt, met als gevolg dat de polarisatie onder de bevolking vergroot en de toon steeds radicaler wordt.

Babette Klecker, Amsterdam

