Biomassa eruit, kernenergie erin

Het is goed dat de Europese Commissie vorige week met een plan kwam voor klimaatbeleid. Degenen die doen alsof er geen probleem is met het klimaat, hebben ongelijk. Dat wil nog niet zeggen dat dit het goede plan is. In dit plan is de duurzame energie voor 60% het verbranden van biomassa. Dat levert geen reductie van de CO₂-uitstoot op. Het is een papieren Brusselse werkelijkheid om te redeneren: ’we hebben afgesproken dat we de uitstoot van biomassa niet meetellen’. Dat is net zo krom als de redenering: ’we kunnen niet ophouden met bomen te verbranden want dan halen we de klimaatdoelstellingen niet’.