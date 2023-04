’Meer werken loont niet’

Nederland is kampioen op dit gebied. Wat je zelden of nooit in de media ziet of hoort waarom dit toch komt. Twee redenen. Voor veel mensen betekent meer uren werken weinig meer netto loon overhouden. Oplossing? Belasting op arbeid drastisch omlaag en het toeslagencircus afschaffen. Werkgevers moeten bij ziekte de werknemer tot maximaal twee jaar loon doorbetalen. Dat geldt ook bij ziekte opgelopen in de vrije tijd door hobby, sport enz. Voor een kleine ondernemer met weinig personeel is dat een ramp en menig bedrijf(je) bestaat niet langer. Ook hier is Nederland uniek in Europa.

Pieter van Steenbergen