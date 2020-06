’Floriade heeft Almere al miljoenen gekost’

Ze waren niet erg bijdehand en alert toen de beslissing genomen werd om de tuinbouwtentoonstelling in 2022 in Almere te bewerkstelligen. De burgers van Almere wisten bij voorbaat al dat het een mislukt project zou worden aangezien ze nog steeds met een ruïne opgescheept zitten wat een heus kasteel had moeten worden als toeristisch trekpleister. Voorbeeld was kasteel Jeneppe en er werden zelfs speciale stenen voor uit het buitenland gehaald. Miljoenen guldens heeft het gekost en het eindresultaat was een ruïne in plaats van een kasteel. Het ’kasteel’ is vanaf de A6 te zien en zou misschien weer gebruikt kunnen worden in de Floriade van 2022.

Nu ook dit project mislukt is is er wederom veel belastinggeld verspild. Wanneer worden er in Nederland eens ordentelijke berekeningen gemaakt zodat deze onnodige verspillingen kunnen worden voorkomen? Het geld had voor veel betere doeleinden gebruikt kunnen worden.

Mevr. Brugman, Lelystad