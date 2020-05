Uitslag Stelling: Vrees voor drukke wegen

In China, waar het virus behoorlijk is uitgewoed, blijkt de verkeersdrukte twintig procent groter te zijn dan voor de uitbraak van corona. Een meerderheid van de respondenten gelooft dat dit in Nederland ook gaat gebeuren. Een reactie: „Velen zijn het thuiswerken allang zat. Zelfs al zitten de kinderen straks op school, willen ze toch graag naar kantoor voor de interactie met leidinggevenden en collega’s.” Iemand anders denkt ook dat het autoverkeer gaat toenemen als gevolg van het nagenoeg stilgevallen vliegverkeer en ziet het nu alweer drukker worden op de weg dan pakweg drie weken geleden omdat mensen toch op pad gaan.

Toch verwachten de meeste deelnemers dat Nederlanders na de crisis meer thuis gaan werken en online vergaderen omdat ze hieraan gewend zijn geraakt. Een stemmer: „Werkgevers moeten thuiswerken dan wel meer toestaan. Ik hoop dat dat gebeurt, want nu is bewezen dat het prima kan als het moet.”

Echter twee derde denkt niet dat het gaat zoals het ministerie van Verkeer en Waterstaat verwacht. Dat heeft becijferd dat de verkeersdrukte pas over vijf jaar weer het niveau heeft van voor de crisis. Iemand schrijft: „Het blijft koffiedik kijken. Misschien blijft het wel gelijk en staat de afname van het ov-gebruik gelijk aan de toename van het thuiswerken.”

De meesten verwachten verder extra verkeersdrukte van de toegenomen pakket- en boodschappenbezorging. Een deelnemer ziet daardoor juist een afname van het verkeer: „Door de toename van het online winkelen zal er veel minder verkeer zijn van en naar winkels.”

De autobranche zal wel varen bij de post-corona samenleving, zo denkt een meerderheid van de stemmers. Zij verwachten dat het aantal autoverkopen zal stijgen. Een deelnemer: „Dat zou geweldig zijn. Alles wat de economie stimuleert is welkom op dit moment.” Een ander kijkt al verder vooruit: „Laten we de trein gewoon afschaffen en het spoor asfalteren. Dan heb je straks mooie, brede wegen naar alle steden waar autonome, elektrische auto’s overheen kunnen en waar iedereen gebruik van kan maken.”

Forenzen en andere reizigers zoeken naar alternatieve vormen van vervoer, zoals scooters, brommobielen en e-bikes. Met name de verkoop van e-bikes zal gaan stijgen, zo denkt een meerderheid. Een respondent verwacht hierdoor ook fileleed op de fietspaden.

De NS en andere ov-bedrijven zijn op het moment aan het kijken hoe ze reizigers toch veilig kunnen vervoeren met minder zitplaatsen, schermen en looproutes. Driekwart acht deze aanpassingen niet werkbaar. Een respondent: „Als middelbare scholieren weer naar school gaan, dan moet er echt iets verzonnen worden.”

Meer dan de helft van de respondenten vindt niet dat de ov-bedrijven extra geld moeten krijgen voor de aanpassingen. Twee derde vindt wel dat reizigers in het ov mondkapjes moeten gaan dragen. ,,Een goed idee, vooral om iedereen die angstig is gerust te stellen.” Een ander: ,,Mondkapjes verplichten. Nu moeten ze nog verkrijgbaar en betaalbaar worden.”