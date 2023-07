’Massatoerisme aan banden’

Maar terwijl men massaal met opgedrongen warmtepompen, elektrische auto’s en zonnepanelen in de weer is, hoor je gek genoeg weinig kritische geluiden over de vakantiebestemmings-gekte van veel Nederlandse burgers. Mensen gaan op vakantie naatr Australie, Amerika, de Antillen, Columbia en Kenia. Wat heeft het voor zin om daken vol te plempen met zonnepanelen, het hele landschap en de zee vol te bouwen met windmolens, huizen te verduurzamen, en de veestapel te halveren als iedereen tegelijkertijd schaamteloos en onnodig blijft vliegen voor zijn plezier?

Zelfs in het door Rhodos geteisterde rampgebied wordt, notabene door lokale autoriteiten, opgeroepen om vooral te blijven komen. En de verwende vakantie-consument geeft er nog gretig gehoor aan ook. Je welverdiende vakantie laat je je tenslotte niet zomaar ontnemen. Waarom wordt het (mondiale) toerisme eigenlijk niet sterk aan banden gelegd in de strijd tegen de opwarming van de aarde? Hypocriet en klimaat-onvriendelijk.

M. van Dinteren