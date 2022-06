Veilig rekeningrijden is een luchtkasteel

Premium Columns

Is dit hoe wij onze pensioengerechtigden zien: als hulpbehoevende bankzitters?

Er is iets aan de hand met onze pensioenen. Of eigenlijk: er is iets aan de hand met onze pensionado’s. Om nog preciezer te zijn is er iets aan de hand met de nieuwsverhalen over de pensioenen van onze pensionado’s.