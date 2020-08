’Facebook stuurt ons denken’

Ik heb geen mobiele telefoon. Wel een snelle laptop en het gebruik daarvan beperk ik. Misschien daarom valt het mij op hoe mensen geleefd worden door hun telefoon. Elk berichtje moet gelezen worden en liefst direct beantwoord. In restaurants zit ieder voor zich te appen; de gezelligheid is ver te zoeken. In auto’s en op de fiets appt men, op straat lopen ze al append tegen je op. Opinies worden gevormd door media als Facebook e.d. Het vergiftigt onze maatschappij en drukt een negatief stempel op onze samenleving. Niet het gezonde verstand en/of onafhankelijk nieuws beheersen ons denken, nee het zijn Facebook, Instagram e.d. die ons sturen. Kwalijk en gevaarlijk.

Bert Osendarp, Irechek