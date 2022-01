Depressie: ’modeziekte’ of ernstige bedreiging?

Met name de hoeveelheid jongvolwassenen met psychische klachten is fors toegenomen. Ontboezemingen van bekendheden over hun depressiviteit daarbij opgeteld, maken dat het een ’modeziekte’ wordt genoemd. Is dat het ook? We vragen het aan François de Waal, journalist en schrijver, en aan en Gijs Coppens, GZ-psycholoog en oprichter van OpenUp.

En wat denkt u? Is depressiviteit volgens u een ’modeziekte’? Of is de situatie ernstiger dan dat? Hoe uit zich dat dan? Praat mee en reageer onderaan dit artikel.