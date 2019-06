Inzake het klimaatakkoord laat de VVD zich volledig inpakken door de fossiele babyboomer Ed Nijpels, die er zelf lustig op los heeft vervuild in zijn werkzame leventje, en de ’links’ georiënteerde Mark Rutte die alleen maar de focus heeft te kunnen blijven regeren.

De VVD heeft alleen nog maar oog voor bijvoorbeeld de extreem zwaar gesubsidieerde Tesla-elite (met maar een paar honderd euro bijtelling) en zal de hardwerkende burger straks afstraffen met rekeningrijden, waarbij de leaserijder de extra kosten toch wel betaald zal krijgen door haar/zijn werkgever.

Zware subsidies voor wind- en zonne-energie, terwijl er nog geeneens meer een discussie gevoerd mag worden over kernenergie. Windmolens en zonnepanelen dumpen in de prachtige natuur in de ’provincie’ om maar tegemoet te komen aan de linkse grachtengordel-elite.

Ik kan nog veel meer voorbeelden noemen, maar wil het hier even bij laten.

Het signaal wat ik wil geven, als zeer trouw VVD-stemmer, is dat de VVD geen enkel gevoel meer heeft voor de belangen van haar eigen achterban en onder Rutte een gigantische move naar de linkerkant van het politieke spectrum heeft gemaakt. En vervallen is tot een merkwaardig D66- of zelfs GroenLinks-achtig beleid. Dit alles onder de noemer van het compromis om maar te kunnen blijven regeren en Mark Rutte in het zadel te houden.

De VVD verliest steeds meer haar bestaansrecht en kan daar mee doorgaan, of zich toch eens echt moeten gaan focussen op de belangen van haar eigen (oorspronkelijke) achterban. De compromissen die de VVD bereid is aan te gaan inzake het klimaatakkoord kunnen hierbij weleens doorslaggevend zijn en het bestaansrecht (nog verder) ondermijnen.

J. Smulders