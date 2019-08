Ze was er niet eens bij, maar toch is het allemaal haar schuld. Zij kan namelijk zo lekker koken dat de zelfverzekerde thuiskok die ik ooit was, is verworden tot een kookschuwe keukenmijder. Sterker nog, in een land waar iedereen zich tegenwoordig wel voor iets schaamt, heb ik last van een variant op deze modeziekte.