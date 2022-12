’Excuses indrukwekkend’

Hij deed dat op een indrukwekkende manier die mensen, zoals ook voor hemzelf gold, aan het denken kan zetten, en zich in de ander kan doen verplaatsen. Het gaat om oprechte excuses en er is een fonds van 200 miljoen euro om mensen voor te lichten. Discriminatie is diep in de samenleving geslopen zoals we zien bij de toeslagaffaire. Maar mijns inziens ook door de behandeling van de achtergestelde provincie t.o.v. de Randstad. Rutte heeft de toon gezet, het is nu aan ons en de overheid om de échte stappen te zetten!

Bas Overmars,

Amsterdam