Voetbal is ook politiek: wat een toneelspelers, wat een zuigers, wat een schoppers ook

Door Rob Hoogland

Voetbal is niet alleen oorlog, meneer Michels. Voetbal is tevens politiek. Dit behoeft enige uitleg, neem ik aan. Geen probleem, daar word ik al zo ongeveer sinds de stichting van de Bataafse Republiek voor ingehuurd: Rinus Michels was in de tweede helft van de vorige eeuw een succesvolle voetbalcoach, die de term ’voetbal is oorlog’ muntte. Dat voetbal daarnaast ook politiek is, bedacht ik zondagavond 30 april 2023 zelf.