Om ondernemers die zijn getroffen te helpen, is ook van banken coulance op zijn plaats

Het kabinet wil geen algemene kwijtschelding van belastingschulden, maar is wel bereid te kijken wat het voor de zorgelijkste gevallen kan doen. Dat is een heldere en eerlijke keus. Nu de maatschappij stap voor stap opengaat, bloeit de economie weer op en kunnen getroffen ondernemers weer omzet draaien. De verwachting is dat de meeste van de 250.000 bedrijven die belastinguitstel aanvroegen, weer snel in staat zijn dat geld terug te betalen. Een generieke kwijtschelding zou onrechtvaardig zijn voor al die ondernemers die wél hun belastingen hebben betaald in crisistijd.