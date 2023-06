’Visserij moet op de schop’

Bekijk ook: Wat een gewetenloos bureaucratisch gespuis

Meestal ben ik het grondig eens met dhr. Hoogland (Tel. 31/05), maar dit keer niet.

Mijn opa, een Katwijkse visser, ving als bijvangst schollen die gehalveerd moesten worden om in een grote koekenpan te passen. Hij bakte achter in het schuurtje de vis. Nu passen er drieënhalf in een pan. Dat zegt genoeg.

Er wordt tegenwoordig met tankers gevist waarbij gigantische hoeveelheden vis worden binnengeharkt, alsof het niet op kan. Als ik daarnaast de nettentroep op de stranden zie en daarbij besef dat er zich in zee nog tig keer meer bevindt waar dieren hopeloos in verstrikt raken, dan mag van mij de visserij op de schop. Al zou mijn opa zich in zijn graf omkeren.

We zullen een keer moeten inbinden. Die tijd is nu gekomen.

A.W. de Haas, Niedorp