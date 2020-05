Brief 1: ’Driepartijenstelsel maakt het makkelijker’

Naar aanleiding van het geruzie in 50Plus en de chaos bij Denk daalt het vertrouwen in de politiek steeds meer.

Als wij gaan stemmen, dan stemmen wij in de eerste plaats op een partij en dan misschien op een persoon in die partij. Maar het is veel beter als de politiek het zo regelt dat de zetels van de partij zijn en dat die bij het verlaten van de partij niet meegenomen kunnen worden om weer een splinterpartij op te richten.

Na een verkiezing is er in ons land alleen met de grootste moeite een regering te vormen met al die splinterpartijen. Eigenlijk moeten we naar een driepartijensysteem: één partij aan de rechter kant, één partij aan de linkerkant, en één christelijke partij. Dan zou het een stuk gemakkelijker zijn dan nu.

W Boelens, Nieuw Buinen

