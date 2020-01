Uitslag stelling: ’Duw in de goede richting’

Stemmers vinden het goed om werk en niet inkomen voorop te stellen. „Het is goed voor mensen om een baan te hebben. Zo voelen ze zich weer betrokken bij de maatschappij.”

Toch denken de meeste respondenten ook dat mensen met een uitkering prima een reguliere baan kunnen krijgen, gezien het grote aantal vacatures dat er in bepaalde sectoren is. „Er is echt altijd wel een baantje te vinden. Kijk maar naar hoeveel vacatures er zijn voor simpel en geschoold werk. Het zou beter zijn om mensen op hun uitkering te korten als ze niet gaan werken.”

De meerderheid denkt dat ’bijna iedereen’ die steun trekt prima kan werken. Een reactie: „Werken voor je geld is een goed uitgangspunt. Tenzij je arts of psychiater bepaalt dat je arbeidsongeschikt bent, of als je de zorg over kinderen van jonger dan vier jaar hebt. Iedereen zou een steentje bij moeten kunnen dragen.”

Bijna alle stemmers denken dat het goed is voor iedereen om aan het werk te gaan. Desondanks gelooft maar een derde dat er voor alle uitkeringstrekkers een geschikte baan als basisbaan is te vinden.

Een van hen: „Dat gaat lastig worden. Kijk maar naar al die werklozen die naar de kassen in het Westland werden gestuurd. Dat mislukte omdat dat soort werk te min is voor velen. Ik heb dus mijn twijfels of dit plan gaat werken.”

Het idee voor de basisbaan doet denken aan de Melkertbanen uit de jaren negentig. Slechts een kwart meent dat dit concept succesvol is geweest.

Een reactie: „We moeten met de basisbanen niet dezelfde fout maken als met de Melkertbanen. Dit mislukte omdat het vaak gekunstelde banen waren, waarvoor mensen ook nog eens 120 procent van het minimumloon ontvingen. Die bleven daarom lekker in die banen zitten.”

Een andere respondent vindt dat Melkert-achtige banen een imagoprobleem hebben. „Met name handhavers hebben hier nog steeds last van en worden daardoor niet serieus genomen.” Weer iemand anders denkt juist dat het project kans van slagen heeft, als de werknemers er ook echt financieel op vooruit gaan. „Ze moeten ook echt kans hebben op vast werk. Zo niet, dan is straks de subsidie afgelopen en zijn de baan en het geld weer weg.”

De meesten zijn niet bang voor oneerlijke concurrentie door de basisbanen en ook niet dat er reguliere banen door gaan verdwijnen. Iemand zegt: „Een perfect concept om in de openbare ruimte bepaalde zaken te regelen, bijvoorbeeld voor afval en groenbeheer. Hierdoor hoeven gemeenten geen bedrijven meer in te huren die met veel te groot materieel veel schade veroorzaken.”

Een ander ziet het ook wel zitten, mits er goed wordt gekeken of een baan wel geschikt is voor de betreffende uitkeringsgerechtigde. „Bij het Amsterdamse GVB redde zeventig procent het. Je moet bijvoorbeeld geen verslaafde aan het werk sturen.” Maar er zijn ook stemmers die denken dat het niet gaat werken. „Veel mensen die nu in de bijstand zitten, vinden het wel prima en zullen echt niet meewerken. Er is geen werkgever die hier iets aan heeft.”