’’Zero tolerance’ voor criminele asielzoekers’

Ernstig geweld, intimidatie en vandalisme zijn aan de orde van de dag. Die buitensporigheden komen voornamelijk van de zogenaamde 'veiligelanders' die al lang in Nederland zijn, maar door het thuisland niet meer geaccepteerd worden.

Die wanen zich dus onaantastbaar. Er is in de vreemdelingenwetgeving een glijdende schaal opgenomen.

Hoe langer een vreemdeling verblijfsrecht heeft opgebouwd des te zwaarder moet het delict zijn alvorens hij kan worden uitgezet.

Van een verblijfsrecht is in geen der gevallen sprake. En tegelijkertijd is uitzetting ook onmogelijk. De maatregel is dus slechts een papieren tijger. Een dode letter. En dat weten ze maar al te goed.

Die groep bestaat al uit duizenden personen die maar kunnen doen en laten wat ze willen. Daar moet je een zerotolerancebeleid op los laten. Allereerst snelrecht met langdurige straffen in speciaal voor dat soort tuig ingerichte instellingen met een sober beleid.

Daarmee zijn ze van de straat en verder niemand tot last. In elk geval voor even dan. Want je komt nooit meer van hen af.

Jan Muijs,

Tilburg