Uitslag Stelling: ’Vlees dagelijkse lekkernij’

Een deelnemer meent: „Landbouw levert juist een positieve bijdrage aan het milieu. Mits het vlees afkomstig is uit Nederland, en hier wordt geslacht dan is de impact op de CO2-voetafdruk helemaal niet zo groot.” Een ander vindt dat hij met zonnepanelen, elektrisch rijden en zonnepanelen al genoeg doet. „Ik laat mijn stukje vlees niet afpakken door een stel veganistische milieu-wappies.” Iemand anders noemt veganisten ’extremisten’ op het gebied van voedsel.

Toch zijn er onder de respondenten ook voorstanders van de veganistisch eten. „Wij eten één a twee keer in de week vegan. Ik wil niet inleveren op smaak en dat gaat echt prima.” Een eveneens grote meerderheid is zich niet van bewust van het thema deze week. En bijna niemand van de respondenten denkt dat het gezonder is om alleen plantaardig voedsel te eten. Iets meer deelnemers geloven dat minder vlees en zuivel gebruiken wel gezond is. Toch klinkt kritiek: „Vleesvervangers zijn juist helemaal niet gezond. Dat is allemaal bewerkt voedsel en komt uit een fabriek.” Een andere respondent meent: „Gevarieerd en vers eten is het allergezondst, en daar horen vlees en zuivel ook bij.”

Driekwart van de respondenten vindt wel dat het voor iedere Nederlander haalbaar zou moeten zijn om ieder dag vlees en zuivel te kunnen gebruiken. Een enkeling denkt dat we wel met minder toe kunnen. „Vroeger aten we op woensdag een gehaktbal en op zondag een stukje stoofvlees. Daar ging niemand toen dood aan.” Maar een tegenstander merkt op: „Vlees is een van mijn dagelijkse lekkernijen. Die laat ik mij niet afpakken door de Dierenpartij.”

Dat het houden van dieren voor consumptie ook dierenleed met zich mee kan brengen, doet de meeste deelnemers weinig. Slechts een kwart van hen zou hierom minder vlees en zuivel gebruiken. Een respondent doet dit ook: „Ik eet alleen vlees als ik weet waar het vandaan komt. Dat is een stuk duurder, dus we eten maar een paar keer per week vlees.” Veel stemmers opperen dat de boeren in Nederland zo goed worden gecontroleerd dat er van dierenleed in de vleesindustrie nauwelijks sprake kan zijn. „De boeren hebben hun stallen spic en span op orde en worden zo goed gecontroleerd, dat dieren niet hoeven te lijden.”

Velen zijn ook grote vleeseters. De meerderheid zegt (bijna) iedere dag vlees te eten. Toch zouden Nederlanders een plantaardiger dieet moeten gaan volgen.

Aan de supermarkten ligt het niet. Die liggen vol met plantaardige vleesvervangers. En Albert Heijn is van plan de helft van de eiwitten plantaardig te laten zijn. Twee derde van de stemmers gelooft niet dat dit haalbaar is. Een deelnemer meent: „Albert Heijn gaat toch zeker niet bepalen wat ik eet?”

Als men zou moeten kiezen voor het klimaat tussen minder autorijden en minder vlees eten, dan zouden de meesten de auto vaker laten staan. Toch willen de meesten niet kiezen tussen de auto en de gehaktbal. Een respondent: „Als ik moet kiezen, dan wil ik toch echt pleiten voor ’minder klimaat’.”