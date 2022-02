’Rijk wist van onterechte heffing’

Nu de Hoge Raad onlangs definitief heeft besloten dat de overheid onterecht te veel vermogensbelasting heeft opgelegd bij 1,3 miljoen spaarders, is het ’huilie huilie’ bij het kabinet Rutte. Maar Den Haag wist al langer dat die spaartaks onterecht was. Het nu een duur miljardengrapje te worden.

De banken en andere vermogensbeheerders zijn verplicht om aan het eind van het jaar de spaar- en/of of beleggingsaldi door te geven aan de fiscus. Daarna gaat de Belastingdienst met een veel te hoge fictieve (rekenmodel) rente aan de slag. Een ’eerlijker’ systeem is als over de spaar- en beleggingssaldi in Box 3 een werkelijke renteheffing in rekening wordt gebracht. In mijn geval zou dat € 0,38 rente bedragen over 2021. Onze regering heeft nu eenmaal een hekel aan echte getallen en blijft volharden in rekenmodellen. Jammer toch dat wij burgers steeds vaker tegenover een onbetrouwbare organisatie lijken te staan.

Rob de Jonge, Westervoort